Présidentielle 2024 : "Gounguë Karim en 2024", le nouveau slogan

En direction de l'élection présidentielle de 2022, les soutiens se multiplient pour le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (Pds) Karim Wade. Après avoir participé au score de l’intercoalition Yewwi-wallu lors des élections législatives du 31 juillet dernier, le leader du Grand mouvement pour le développement du Sénégal (Gmds) Serigne Momar Sokhna, se dit plus que jamais déterminé à accompagner Wade-fils pour 2024.





"Gounguë Karim en 2024" est le nouveau slogan de Serigne Momar Sokhna. "Après analyse des résultats des élections législatives, nous avons évalué notre compagnonnage de soutien à Karim Wade. Nous avons décidé de maintenir le cap pour 2024. Karim Wade est le candidat idéal pour le développement du Sénégal", a déclaré Serigne Momar Sokhna.





Le président du Gmds accuse Macky Sall de ne pas respecter le protocole de Massalikoul Jinann qui avait convenu avec le khalife général des mourides. "Après la réconciliation entre Maitre Abdoulaye Wade et Macky Sall grâce à la médiation de Serigne Mountakha Mbacké, l’ancien président a tenu sa promesse en allant au palais rendre visite au chef de l’État. En revanche, Macky Sall devait respecter la notoriété du khalife et matérialiser ces retrouvailles avec l’ancien président de la République Abdoulaye Wade", regrette-t-il.





Et c'est pour ajouter : "Macky Sall doit savoir que Wade a toujours été généreux envers lui. Parce qu’il a occupé les fonctions les plus importantes de la République sous son régime."





Serigne Momar Sokhna dit travailler depuis longtemps avec son mouvement pour le développement du pays. Engagé et déterminé à porter la candidature de Karim Wade en 2024, il lance un appel au président Macky Sall qu’il juge seul maître du jeu politique.