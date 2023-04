Présidentielle 2024 : Salihou Keita et Oumar Gueye en opération massification à Rufisque

Accompagné d’une forte délégation, le Directeur général du CICES Monsieur Salihou keita,responsable politique dans le département de Rufisque a rendu une visite de courtoisie à M. Oumar Gueye à la permanence de Benno Bokk Yakaar de Sangalkam.











Dans son programme de massification,d’animation et de consolidation de l’APR dans la commune de sangalkam mais également au niveau du département de Rufisque, le DG Salihou keita et sa délégation ont tenu une rencontre d’échanges sérieux et sincères avec le Coordonnateur Benno Bok Yakaar, Oumar Gueye.









Dans le cadre de ces échanges entre les deux responsables, il ressort une volonté réelle de travailler pour assurer la plus grande victoire électorale du candidat Macky Sall au soir du 25 février 2024.