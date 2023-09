Présidentielle 2024 : Tamsir Faye, DG de l’ANPEJ, lance un appel à Abdoulaye Daouda Diallo et Abdou Mbow

Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour le Promotion de l'Emploi des Jeunes (Anpej), Tamsir Faye, invite “ses grands frères de parti à tout faire pour que le riche héritage du Président Macky Sall soit préservé et poursuivi jusqu’à son terme pour un Sénégal Émergent pour tous et par tous”, lit-on dans une note parvenue à notre rédaction.





“Je demande solennellement à mon très cher grand frère, Abdoulaye Daouda Diallo de continuer à cheminer avec son grand-frère Macky Sall en soutenant le candidat désigné pour l'élection présidentielle de 2024, notre grand frère Amadou Ba. Je sais que tu es un homme bien et dévoué. Un serviteur chevronné de l’État”, déclare-t-il.





Le maire de la commune de Diouroup , qui affiche un “soutien total et sans réserve au candidat Amadou Ba pour la présidentielle de 2024", a également lancé un appel à Abdou Mbow, député BBY et figure de l’Alliance Pour la République (APR), le parti présidentiel : "Je demande à Abdou Mbow dont tout le monde connaît les relations fraternelles et amicales que nous entretenons, d'œuvrer pour que Abdoulaye Daouda Diallo reste avec le Président. Amadou Ba est notre frère et notre camarade”.





En définitive, M. Faye lance un message d’unité : “Tout choix est toujours difficile, car choisir, c’est éliminer. Faisons confiance au Président et œuvrons tous pour qu’au soir du 24 février, nous puissions l’emporter haut la main et dès le premier tour. Je demande à notre grand-frère, Amadou Ba, de ne ménager aucun effort pour faire en sorte que son jeune frère Abdoulaye Daouda Diallo et Aly Ngouille Ndiaye soient avec nous."