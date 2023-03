Présidentielle 2024 : YAW/Kolda exige la candidature de Sonko

Après la marche pacifique de Yewwi Askan Wi à travers les rues de Kolda, les leaders politiques locaux de cette coalition de l’opposition ont tenu le peuple en haleine par des discours et des déclarations. À l'arbre mythique Moussa Molo Baldé où a pris fin cette marche, la coalition YAW est largement revenue sur l'actualité politique nationale.





Pour Safietou Sané des femmes de cette coalition, "la candidature d'Ousmane Sonko est une volonté du peuple sénégalais épris de paix, de justice et de développement". Au nom de la jeunesse, Amady Baldé affirme que la forte présence des populations à cette marche signifie que "Kolda dit non à Macky". Et Amady Baldé de déclarer haut et fort que Sonko sera bel et bien candidat en 2024.





Ajoutant que les candidatures des autres leaders comme Khalifa Sall, Dethié Fall ne souffriront d'aucune contestation. "Qu'il vente ou qu'il neige, Ousmane Sonko est notre candidat à la présidentielle de 2024", ont déclaré des orateurs qui se sont succédé au micro central. Les responsables de Yewwi ont mis à nu la gouvernance du président Macky Sall. Militants et sympathisants ont dit non aux magistrats corrompus, non aux détournements de deniers publics.





Les artisans de Kolda ont mis à profit cette tribune pour revendiquer leur part dans la commande publique. Au plan local, les manifestants ont déploré le climat délétère qui règne à l'hôpital régional entre les travailleurs de la santé et la direction. Une situation de ni guerre ni paix dans cette structure hospitalière où nombreux sont ceux qui réclament le départ du directeur Djibril Yan Sané. Comme pour convaincre tout le monde dans ce combat contre le président Macky Sall et son régime, les déclarations des leaders politiques de YAW sont faites dans les différentes langues locales.