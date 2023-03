Présidentielle de 2024 : Cheikh Niass, PDG de Walf, sera candidat si…

Le groupe Wal fadjri a organisé un sit-in ce dimanche devant son siège à Front de terre. Ce rassemblement qui a attiré une foule immense avait pour but d’appeler à la libération du chroniqueur judiciaire de Walf TV Pape Ndiaye et à l’arrêt de l’«acharnement» dont serait victime le maison de presse fondée par Sidy Lamine Niass.



Le PDG du groupe, Cheikh Niass, a profité de l’occasion pour annoncer qu’il pourrait investir l’arène politique «pour mettre un terme à la violation de la liberté d’expression» au Sénégal. Mieux, il n’écarte pas de se présenter à la présidentielle de 2024, «si jamais ce sit-in du 19 mars 2023 n’a pas pour effet la libération immédiate de Pape Ndiaye et l’arrêt du tout acharnement envers Walf».



Dans des propos rapportés par Walf Quotidien, le quotidien d’information générale de son groupe, Cheikh Niass martèle : «Puisqu’à la fin de cette année 2023, j’aurais 35 ans, l’âge requis par la Constitution, je pourrais, par conséquent, me présenter et devenir président de la République du Sénégal pour mettre fin à toutes ces injustices envers les journalistes et les groupes de presse en général.»



Pape Ndiaye a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrats, notamment. Il avait déclaré sur le plateau de Walf TV, entre autres, que dix-neuf substituts du procureur s’étaient opposés au renvoi en chambre criminelle de l’affaire de viol opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr.