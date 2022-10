Présidentielle de 2024 : l’ancien procureur de la CREI Alioune Ndao annonce sa candidature

L’ancien procureur spécial de la CREI Alioune Ndao est entré en politique. L’un des piliers du procès de Karim Wade, le traque des biens mal acquis, a lancé sa formation politique, le Parti pour la justice, la démocratie et le développement (PJ2D).



Son objectif immédiat : briguer la magistrature suprême. «Si j’ai décidé d’entrer en politique, c’est principalement pour briguer le poste de président de la République», a confié le magistrat à la retraite dans un entretien avec Les Échos.



«C’est une décision irrévocable», a assuré Alioune Ndao, qui a révélé que son intérêt pour la politique remonte à plus de dix ans en arrière. «Cela veut dire que ce projet dépasse largement la traque, le dossier Karim Wade, etc. Je m’étais toujours dit qu’après la retraite, j’allais m’engager en politique», révèle celui qui a été débarqué de son poste de procureur spécial de la CREI en pleine audience.