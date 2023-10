Présidentielle de 2024 : Les assurances de Sidiki Kaba, nouveau ministre de l’Intérieur





Le nouveau ministre de l’intérieur, Me Sidiki Kaba, vient officiellement d'être installé dans ses nouvelles fonctions au terme de sa passation de service avec son prédécesseur, Antoine Félix Diome. D’emblée, l’ex-ministre des forces armées, qui a désormais la charge d’organiser la prochaine joute électorale présidentielle du 25 février 2024, a tenu à rassurer les acteurs du jeu politique de quelque bord qu’ils soient.





« La feuille de route, qui m’a été confiée par son excellence le président de la République Macky Sall, est de faire en sorte que ces échéances se passent dans des conditions optimales où chaque Sénégalais pourra, dans la paix et la sécurité, aller voter, rentrer chez lui et attendre les résultats », souligne Me Kaba.





« Le verdict des urnes, qui sera le verdict du peuple, sera respecté », jure-t-il avec insistance. Avant d’ajouter : « Notre objectif est de rassurer tout le monde que le Sénégal est un pays de vieille tradition démocratique. Que ces élections se fassent de manière démocratique, libre et transparente, en rassurant les uns et les autres que le choix du peuple sera respecté ».





Aux « sceptiques », Sidiki Kaba rappelle que « Diouf et Wade ont organisé des élections, les ont perdu et ont quitté le pouvoir sans problème ».













Dans cette perspective, l’une des premières missions du nouveau ministre de l’Intérieur sera de traduire ces assurances en actes afin de gagner la confiance des acteurs qui ne cessent d’émettre leurs inquiétudes sur la fiabilité du processus électoral en cours.