Présidentielle du 25 février 2024 : Un casting incertain à J-365

La liste des candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024 est longue. Cependant, à J-365, l’incertitude plane encore sur la participation de certains ténors de la scène politique. Cap sur le scrutin des incertitudes.





Le chrono est lancé ! Le corps électoral sénégalais est appelé aux urnes dans très exactement un an (365 jours), le 25 février 2024, pour choisir celui qui aura la lourde responsabilité de présider aux destinées de la nation. « Le ministre de l’intérieur informe les citoyens sénégalais et les acteurs politiques que la date de la prochaine élection présidentielle est fixée au dimanche 25 février 2024 par décret n°2023-339 en date du 16 février 2023 », a déclaré Antoine Félix Diome (organisateur des élections) dans un communiqué rendu public le 16 février dernier fixant le jour du scrutin tant attendu.







Si la date de ces joutes électorales ô combien décisives pour l’avenir du Sénégal ne souffre désormais plus d’aucune ambiguïté, il y a, par contre, moins de certitudes sur les candidats qui seront en lice pour briguer le suffrage des sénégalais. Même si beaucoup de déclarations de candidature fusent depuis plusieurs mois, il n’en demeure pas moins que toutes restent incertaines car suspendues au double filtre du parrainage et du cautionnement.





Cependant, certains aspirants notamment les plus en vue, voient, en plus de ces deux obstacles, d’autres paramètres compromettre davantage leur candidature. En effet, ces derniers composés pour la plupart de figures emblématiques de la scène politique, ont une éligibilité soit compromise ou en voie de l’être (Macky Sall et Ousmane Sonko), soit perdue (Karim Wade et Khalifa Sall). Une situation des plus inédites à seulement un an de l’élection présidentielle.