Présidentielle du 25 février : La ligue des imams et la plateforme Aar SUNU elections prêchent contre le report

Présidentielle du 25 février : La ligue des imams et la plateforme Aar SUNU prêchent contre le report

La situation po litique actuelle du Sénégal ne laisse pas indifférentes toutes les couches de la société. Les vagues indignations ne faiblissent pas. Ce vendredi, c'est au tour de la ligue des imams et la plateforme Aar SUNU élections de passer à l'acte. En effet, des centaines de musulmans vêtus en blanc et d'écharpe (couleurs du drapeau du Sénégal) ont largement suivi le mot d'ordre lancé par la "plateforme Aar SUNU élections" à la mosquée de Jet d'eau pour protester contre le report des élections.





Dans son sermon, l'imam a fustigé le comportement et surtout le rôle des hommes politiques dans la marche du pays. Leur mot d'ordre, c'est non au report. Les raisons de la mise en place de cette plateforme sont nobles et religieuses.





"Nous avons compris dans le jeu politique, il y a des gens qui cherchent à se maintenir au pouvoir. On l'acceptera pas. C'est à vous de choisir pour la destinée de notre patrie" a argumenté l’imam Dramé Ndiaye de la mosquée de Jet d'eau. Dans ce contexte de crispation, l'imam a exhorté les porteurs de voix à s’exprimer. Pour eux, les populations doivent mettre en avant l'intérêt de la cité.





Toutefois, l'imam Dame Ndiaye a également souligné l’importance du respect de la parole donnée. Il a par ailleurs regretté que les politiques ne veillent pas sur l'intérêt général des populations. Ayant senti le danger venir suite à l'annonce du report de la présidentielle, la ligue des imams et Aar SUNU élections disent au chef de l'État que cette voie empruntée n'est pas la bonne. Selon ces acteurs, Macky Sall a franchi le Rubicon.