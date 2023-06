Présidentielle : Près de 85% des élus locaux lancent une pétition favorable à la candidature de Macky Sall

Une pétition, lancée par des membres de l’Association des Maires du Sénégal, et favorable à la candidature du Président, Macky Sall, a recueilli 472 signatures sur 558 soit 84,5% des maires et 39 présidents de conseil départemental soit 84,78%. L'AMS prévoit, d’ailleurs, une conférence de presse demain à 11h30 au Pullman rendre compte des grandes lignes de cette pétition. En attendant, Seneweb publie un texte des signataires de cette pétition dans laquelle ils expliquent leur engagement pour un troisième mandat de Macky Sall.





“En démocratie, la plus grande légitimité est élective et elle commence toujours localement. C’est pourquoi, le Maire et le Président de Conseil départemental sont les meilleurs porte-parole des populations. C’est parce qu’ils sont le mur des lamentations qu’ils sont les plus légitimes et les mieux placés pour évaluer les politiques publiques. Nous, les exécutifs territoriaux du Sénégal, après avoir évalué le bilan de la politique du Président Macky Sall dans les territoires, en sommes arrivés à la conclusion qu’en 12 ans, à l’image du Sénégal, les communes et Départements sont en train de passer de l’indigence à l’émergence. L’émergence du Sénégal est avant tout l’émergence des territoires. Ils émergent grâce aux politiques audacieuses et ambitieuses initiées par le Président de la République. Parmi celles-ci on peut citer :





? la très forte augmentation des fonds d’appui à la décentralisation ; ? la réforme de la patente et l’introduction de la Contribution économique locale(CEL) ;





? la mise en place effective de la fonction publique locale :





? la conception et la mise en œuvre du PACASEN,





? la finalisation des textes relatifs à la répartition des fonds miniers et leur versement effectif aux communes ;





? les politiques de protection sociale novatrices et audacieuses soutenues par une recherche constante d’équité sociale ;





? le doublement du taux d'électrification rurale en seulement quelques années ; l'objectif de généralisation des lampadaires solaires et surtout la volonté manifeste de l'Etat d'atteindre l'accès universel à l'énergie à l'horizon 2025 ;





? le doublement de la production agricole faisant suite, entre autres, à la politique volontariste de subvention des intrants et de modernisation du matériel agricole ;





? l'ambitieux programme de désenclavement des localités les plus isolées et la modernisation du transport pour mieux répondre aux besoins des populations et des acteurs économiques ;





? la qualité des politiques sécuritaires qui, dans un contexte socio-politique agité et complexe où les invectives, les caricatures, les fakes-neews





polluent dangereusement l’environnement socio-politique et où le Sénégal fait face à des tentatives manifestes de déstabilisation du pays et de remise en cause de notre système démocratique et des fondements de notre république.





Au-delà même de ce bilan matériel, le Président de la République a réussi la décentralisation de l’esprit d’émergence qu’il a insufflé dans le cœur de tous les élus. C’est pourquoi toutes les communes du Sénégal sont en chantier. La communalisation universelle est synonyme aujourd’hui d’émergence à la base grâce à des investissements massifs et structurants. Aujourd’hui, il n’y a point de débat possible sur le bilan du Président Macky Sall qui a trouvé la voie qui mène vers l’émergence et y a engagé le Sénégal. Il faut donc rendre irréversible notre marche vers l’Emergence et nous, les exécutifs territoriaux, nous sommes convaincus qu’un nouveau mandat de Macky Sall est indispensable pour atteindre cet objectif. Macky Sall a besoin de cinq ans pour rendre irréversible l'Émergence.





Nous nous engageons, en conséquence et sommes prêts, à lui renouveler notre confiance pour l’intérêt, le bonheur et la gloire du Sénégal. C’est pourquoi nous signons cette pétition pour lui demander de se présenter en 2024. La démarche sera pérennisée par une plate-forme permanente de concertation, de réflexion et d’action pour accompagner judicieusement la candidature du président Macky Sall jusqu'à la victoire finale en 2024.