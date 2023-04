Présidentielle : Robert Bourgi doute des capacités de Sonko à diriger le Sénégal

«Quelle est l’expérience que Sonko a aujourd’hui ? Il n’a jamais été ministre, même si, me dira-t-on, il est maire de Ziguinchor. On me dira aussi que Macron aussi n'avait pas d’expérience, alors qu’il a été secrétaire général de l’Élysée, ministre de l’Économie et des Finances. Il a de l’expérience et a été formé».





Ces mots crus sont de l’avocat Robert Bourgi, dans un entretien accordé à nos confrères de "Dakar-actu".





Selon lui, même si le leader deuPastef/Les patriotes a du charisme, de l’allure, est intelligent et s’exprime bien, il n’est pas fait, à l’heure actuelle, pour la fonction suprême. «Il ne faut pas oublier que le Sénégal a découvert le gaz, mais aussi le pétrole. Je préfère que cette manne divine soit entre les mains d’un homme expérimenté qui est Macky Sall, plutôt entre les mains d’un novice qui n’a jamais exercé quelque fonction d’envergure au sein d’un État», dit-il.





Interpellé sur les chances d'Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr, il se veut catégorique : «La justice est souveraine et indépendante. C’est à elle de dire le droit. En tant qu’avocat, je peux dire que l’affaire Sweet Beauté est dangereuse, à la lumière des événements.»