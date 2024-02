Présidentielle : Rose Wardini retire sa candidature

Rose Wardini retire sa candidature, après avoir longuement réfléchi sur la situation politique du pays. Elle dit être soucieuse, comme l'ensemble des citoyens, de la nécessité de faire tous les efforts pour la préservation de la paix sociale.



"J'ai décidé, en toute souveraineté, et après large concertation avec mes compagnons du mouvement Sénégal nouveau, mes parents et amis, de retirer ma candidature à l'élection présidentielle", dit-elle.



La candidate, poursuivie pour double nationalité, affirme être consciente des valeurs dont elle est porteuse et auxquelles elle est profondément attachée, et qui fondent ses actions de tous les jours, et tous les actes de solidarité qu'elle pose depuis plus de deux décennies.



Rose Wardini dit afficher "son attachement aux valeurs républicaines et surtout à la cohésion de notre chère nation, et compte tenu de ce que l'intérêt général prime sur les intérêts de chaque citoyenne et citoyen, que la paix et la stabilité de nos institutions sont primordiales et doivent constituer le socle sur lequel est assis notre République, notre démocratie et notre commune volonté de vie commune".