PRÉSIDENTIELLES 2024 : DAHRA-JOLOF INVESTIT THIERNO ALASSANE SALL

Les militants de la coordination départementale de Linguère de La République des Valeurs/Réewum Ngor ont donné leur position par rapport à la prochaine présidentielle de 2024, le samedi 29 avril 2023. Au cours d’une réunion tenue au siège du parti, au quartier Montagne de Dahra, ces militants ont investi Thierno Alassane Sall pour la présidentielle de février 2024. Les membres de La République des Valeurs de Linguère qui, à l'unanimité, ont porté leur choix sur le président du parti Thierno Alassane Sall, comme candidat du parti en 2024, pense que « l'honorable député est le candidat idéal pour redresser le pays ». Ce d’autant que le Sénégal a besoin d'un homme politique à la trempe de Thierno Alassane Sall pour assurer l'héritage des anciens hommes de valeurs. En outre ses partisans l’ont présenté comme « un homme de paix, un républicain pour qui le Sénégal passe avant tout, qui a montré ses preuves dans la gestion des affaires publiques».





Selon ces derniers, « sa démission du gouvernement de Macky Sall et les véritables raisons de celle-là prouvent qu'il est digne de confiance et qu'il saura mener le Sénégal vers des lendemains meilleurs ››





Sous la coordination de Mamadou Samb, la réunion à laquelle ont pris part les responsables de toutes les communes du département de Dahra a été une occasion d’aborder, entre autres thèmes débattus, les stratégies de massification du parti, les inscriptions sur les listes électorales et les disfonctionnements constatés, le ciblage et les préparations pour la collecte de parrainages, la représentation de RV dans les bureaux de vote etc.





Aussi, les militants et militantes de RV/ Linguère s’engagent à poursuivre le maillage du territoire, l'occupation du terrain politique.