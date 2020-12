Pression salariale sur Idy : Le camp de Mimi dément

Pression Salariale à la Cese

La presse de ce vendredi fait état de pression sur Idrissa Seck de la part des anciens collaborateurs de Mimi Touré au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Il s’agit, selon des médias, d’anciens conseillers d’Aminata Touré qui réclament 3 mois de salaire au nouveau boss du Cese.





Mais le camp de Mimi n’a pas perdu du temps pour réagir. Du côté des mis en cause, on dégage en touche. « Nous tenons à informer l’opinion qu’il n’a jamais été question pour les anciens membres du cabinet de Dr. Aminata Touré de toucher un franc de plus dès la publication du décret mettant fin aux fonctions et mettant par conséquent un terme à nos missions de conseillers (…) Nous n’avons jamais demandé d’être payés un jour de plus», lit-on dans une mise au point parvenue à Seneweb.