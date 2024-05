Prévention et gestion des inondations : Ousmane Sonko expose son Plan

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce jeudi 16 mai à Diamniadio, un Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations. L’occasion pour la chef du gouvernement d’exposer son plan face à ce mal récurrent. M. Sonko préconise une “nouvelle approche inclusive”.











Elle sera basée, entre autres, “sur l'implication des communautés de base, la mutualisation des efforts et l'harmonisation des interventions, le renforcement de la communication en recourant aux nouvelles plateformes et l'usage des technologies de dernière génération en matière de cartographie et de connaissance du risque inondation”, a-t-il indiqué.









“Changement systémique en matière d’urbanisation et d’assainissement”









Présent lors de ce Conseil, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, plaide pour un “changement systématique de comportement en matière d'urbanisation, d'aménagement du territoire et d'occupation de l'espace”.









M. Dieye a évoqué la nécessité d’une “approche plus globale impliquant les collectivités territoriales, les services des Domaines et du Cadastre, de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et d'Urbanisme, etc. C'est pourquoi il est prévu la récupération au maximum des eaux pluviales pour leur valorisation et réutilisation, le recours privilégié aux solutions basées sur la nature.