Principales réalisations du PSE à Thiès : Infrastructures modernes, «Xëyu Ndaw Ni», hub aérien régional…

Parmi les infrastructures modernes porteuses de développement figurent la mise en service de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) qui constitue une avancée majeure enregistrée pour le projet phare «Hub aérien régional» ; le «tronçon Thiès - Touba (Ila Touba) pour un montant de 416 milliards F CFA avec 8 000 emplois durant 45 mois et 600 emplois permanents après construction» ; le «tronçon autoroutier AIBD - Thiès (16 km)» ; le «tronçon autoroutier Sindia - Mbour (24 km)» ; le «tronçon Thiès - Tivaouane (28 km)» ; l’«autoroute Mbour - Kaolack (en cours)» ; l’«autoroute Thiénaba - Tivaouane pour un coût global de 80 milliards F CFA» ; «Les ZES de Diass et Sandiara».





Programme «Xëyu Ndaw Ni» (ANIDA)





Dans ses composantes «Aménagement de nouvelles fermes» et «Solarisation de fermes», le Programme «Xëyu Ndaw Ni» a généré 464 emplois pour un coût moyen estimé à 655 500 000 F CFA. Cela, sans compter les fermes réalisées antérieurement dans les différents départements de la région, grâce auxquelles 794 emplois ont été créés pour environ 5 milliards F CFA.





«Thiès, un hub aérien régional»





Pour avoir abrité depuis 2014 l’aéroport international Blaise Diagne opérationnel, la région de Thiès constitue l’épicentre du projet phare «Hub aérien régional» du PSE qui vise notamment à positionner le Sénégal comme le premier hub aérien d’Afrique de l’Ouest, avec un trafic de 5 millions de voyageurs par an, à l’horizon 2023 et 10 millions de voyageurs par an à l’horizon 2035.