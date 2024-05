Prise de fonction tardive des nouveaux DG : le blocage révélé, leur décret de nomination en cause

Les changements à la tête de certaines directions tardent à s’opérer. La transition peut prendre trois semaines. C’est le cas à la tête de l’Agence nationale de la petite enfance et de la Case des tout petits où rappelle Source A, Yaye Khadidiatou Djamila Diallo, nommée le 24 avril dernier, a pris fonction le 16 mai, soit 21 jours après.



Pour Dr Aminata Sarr, qui a pris fonction hier à la tête de la Société anonyme Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), l’attente a duré 19 jours.



Les exemples foisonnement, souligne le quotidien d’information : « Pape Alé Niang (RTS), Fadilou Keita (CDC), Bassirou Kébé (SN-HLM), Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye (AIBD SA), qui font partie de la première vague de nomination du Président Bassirou Diomaye Faye à la tête de ces Directions, n’avaient pas pris immédiatement fonction. Certains avaient attendu trois semaines pour occuper leur fauteuil de directeur. »



Nommés lors du Conseil des ministres du 3 mai, Assane Mbengue (Dakar Dem Dikk), Ndèye Rokhaya Thiam (COSEC), Diaga Basse (ANACIM), Dahirou Thiam (ARTP), Ngagne Demba Touré (SOMISEN) patientent toujours, de même que Aida Mbodje, Marième Soda Ndiaye, Seydina Oumar Touré, Toussaint Mqnga et Habib SY promus la semaine dernière.



La raison, argumente la source, « les décrets de nomination n’y sont pas étrangers ». Autrement dit, éclaire Source A : « Disons que leur tardive publication ne rend service ni aux nouveaux directeurs généraux ni à leurs prédécesseurs qui ne savent plus sur quel pied danser. En fait, si le président de la République prend un décret, il faut ensuite la contre signature de son Premier ministre, avant sa transmission au niveau du Secrétariat général de la Présidence qui se charge de sa publication, notamment au Journal officiel (J0) ».