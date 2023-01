Prison de Mbour : un détenu tente de se suicider pour…

Un détenu nommé Mor Seck a tenté de se suicider, mercredi dernier, à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Il a bu un litre de savon liquide avant d’essayer de se pendre. C’est au moment où il essayait de sectionner des fils électriques pour s’en servir comme corde qu’il a commencé à tituber et à se tordre de douleur.



Ses codétenus, restés dans la cour de la prison après le petit-déjeuner, ont accouru après avoir été alertés par des bruits suspects dans la chambre 9 où Mor Seck s’était retiré seul. Acheminé à l’infirmerie de la prison, la victime sera ensuite transférée à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour.



D’après les témoignages de détenus recueillis par L’Observateur, qui parle de cette affaire dans son édition de ce lundi, Mor Seck était souvent traversé par des pensées suicidaires. Son courroux ? Sa longue détention préventive. Il croupit en prison depuis 2018 pour une accusation de meurtre d’une dame. Son complice présumé, un certain Aliou Sow, est en cavale depuis octobre dernier.