Prix Macky Sall pour la recherche : le montant de la récompense dévoilé

C’est parti pour la deuxième édition du Prix Macky Sall pour la recherche, lancé en 2020. Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames), en partenariat avec le ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a annoncé dans sa publication hebdomadaire l’ouverture des candidatures.



Le Soleil, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, précise que la distinction est dotée cette année «d’un financement exceptionnel de 60 millions de francs CFA».



Le thème retenu est «La résilience des économies des pays de l’espace Cames face aux crises internationales». Un sujet d’une brûlante actualité dans ce contexte de Covid-19, de dérèglement climatique, d’invasion russe en Ukraine, notamment.



La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 juillet prochain. Les résultats seront publiés en septembre et la cérémonie de couronnement du lauréat est fixée en décembre.



Le Prix Macky Sall est ouvert «aux chercheur(e)s et aux doctorant(e)s des institutions d’enseignement supérieur et de recherche (Iesr) de l’espace Cames, affiliés à un des Programmes thématiques de recherche (Ptrc».



«Les équipes constituées à partir des Ptrc qui postulent à cet appel devront comprendre des membres actifs d’au moins trois (3) pays de l’espace Cames et en apporter la preuve», précise le Cames, repris par Le Soleil.



La première édition du Prix Macky Sall a été remportée par African life story of Covid-19 (Also-Covid 19). L’équipe de chercheurs gagnante était coordonnée par la Sénégalaise Fatou Bintou Sarr, professeur titulaire à l’Université Iba der Thiam de Thiès.