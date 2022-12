Probable candidature de Macky Sall en 2024 : Le point de vue du sociologue politiste Ismaila Sène

Les langues se délient autour de l’entourage du président Macky Sall, sur sa probable troisième candidature à la Présidentielle de 2024.







Selon le sociologue politiste Ismaila Sène, c’est une façon de se libérer, mais aussi une stratégie politique. Le docteur suppose déjà un débat très tendu entre acteurs politiques. «On a l’impression que ça devient même un sujet de confort, parce qu’ils sont vraiment à l’aise pour en parler. Au début, c’était une minorité qui avait le courage de faire ces genres de proposition et au fur et à mesure, la proposition prend de l’ampleur. Cela pourrait être, d’une part, une option pour eux de tester l’opinion et, d’autre part, ça pourrait être une stratégie beaucoup plus complexe, consistant à attirer le pire ou les forces de l’opposition sur la question du 3e mandat», renseigne-t-il.





Mais ceci n’est pas sans conséquence, aux yeux de l’enseignant, car cette situation peut agacer le terrain politique. «Déjà, la situation est très tendue et ça met un degré de risque par rapport aux nombreux risques auxquels nous sommes confrontés sur la stabilité du pays et je me dis souvent, la question du troisième mandat risque d’être une situation de tension, de conflit», dit-il.