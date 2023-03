Procès contre Mame Mbaye Niang : si Ousmane Sonko ne se rend pas au tribunal…

Jusqu’à l’heure où ces lignes sont écrites, le procès qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, qui l’accuse de diffamation et injures publiques, n’a pas débuté. Et d’après les reporters de SeneWeb déployés à la Cité Keur Gorgui où il loge, le président de Pastef n’est pas encore sorti de son domicile.



Si Sonko ne se rend pas au tribunal, deux possibilités se présentent. L’affaire peut être renvoyée ou bien l’accusé peut être jugé par défaut. Dans le premier cas, la défense n’aura pas de souci à se faire. Mais dans le second, elle devra s’inquiéter.



Et pour cause. «Dans ce cas de figure (jugement par défaut), les avocats de Sonko n’auront pas droit à la parole. Ni pour poser des questions à l’autre partie encore moins pour plaider, précise un ancien du barreau de Dakar dans les colonnes de L’Observateur. Ce jugement par défaut sera à leurs risques et périls. Le juge peut même convoquer le médecin qui a produit le certificat médical.»



Justement, c’est à cause de ce document que l’éventualité d’une absence de Ousmane Sonko à l’audience de ce jeudi est agitée. Cinq jours après les événements du 16 mars, le président de Pastef s’est vu établir un certificat médical indiquant une Incapacité temporaire de travail (ITT) de dix jours. Celui-ci expire alors demain, vendredi 31 mars. Ce qui veut dire que théoriquement, Sonko n’est pas en mesure de se présenter au tribunal.



S’il est jugé par défaut le leader des Patriotes aura deux possibilités, selon l’avocat au barreau de Paris Me Babacar Niang, cité par L’Observateur : une opposition et un appel.