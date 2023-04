Procès en appel : Le lundi 17 avril, "Yewwi sera à la barre"

Le lundi 17 avril, le leader du parti Pastef sera à la barre, après l'appel déposé par Mame Mbaye Niang. Ce dernier, non satisfait du verdict du 30 mars, a déclaré qu'Ousmane Sonko devait être inéligible, après ce procès. Le maire de Ziguinchor ne sera pas seul. Les députés Mamadou Niang et Massata Samba seront aussi appelés à la barre, après leur appel déposé dans l'affaire Amy Ndiaye Gniby. Ces deux parlementaires avaient écopé d'une peine de six mois ferme, pour avoir frappé leur collègue de la majorité.







Un fait inédit, selon les députés du groupe Yewwi Askan Wi qui ont fait face à la presse ce vendredi 14 avril.

D'après Ayib Daffé, "ce procès qui oppose Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, vise à rendre Ousmane Sonko inéligible. Les gens du pouvoir ont toujours rejeté ce fait et maintenant ils le disent vertement. Les militants de Pastef sont pourchassés dans le but de semer la terreur au sein de l'opposition".





Allant plus loin, Birame Souleye Diop persiste et signe : "Il a été épinglé, qu'il s'agisse d'un prérapport ou d'un rapport final."





Les députés de Yewwi Askan Wi demandent donc à la population de venir soutenir ses membres. "Le 17, ce sera Yewwi à la barre. Deux députés, un leader de parti et 600 de nos militants vont être jugés", fait savoir Birame Souleye. Ce dernier considère que ces faits sont des manoeuvres ayant pour seul but d'imposer une troisième candidature du président Macky Sall.