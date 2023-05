Procès Ousmane Sonko - Adji Sarr : Mame Mbaye Niang s’invite dans le débat

Le ministre du Tourisme s’est prononcé, ce lundi, sur le procès qui oppose Ousmane Sonko à Adji Sarr ce mardi 16 mai. Mame Mbaye Niang avance, sur la RFM, que “nul n’est au-dessus de la loi”. “Que les militants du leader de Pastef sachent que si les autorités judiciaires jugent nécessaire de conduire Ousmane Sonko par force, le nécessaire va se faire”.



“La loi lui permettait de ne pas se présenter au tribunal dans le procès en diffamation qui me liait à lui. Mais cette fois ci la loi impose au citoyen Ousmane sonko de se présenter au tribunal. Maintenant s'il pense être supérieur aux loi qui nous régissent et qui s'appliquent à nous tous, avec une volonté manifeste de créer le trouble, Il se trompe”, a-t-il poursuivi.



Mame Mbaye Niang a saisi cette tribune pour inviter les partisans de M. Sonko à la retenue : “J'invite ses militants qui veulent le suivre dans cette lancée à la retenue. Si j'étais à sa place, je me présenterai devant la justice en brandissant mes arguments pour pouvoir me défendre, préserver ma dignité et mon honorabilité parce que quoi qu'il en soit, force reste à la loi. Il doit le plus rapidement possible se présenter devant la justice car il sait très bien que sa présence cette fois-ci est obligatoire. Sinon si la justice juge nécessaire de le conduire, cela se fera sans doute et ses militants ne pourront rien faire”.