PROCÈS OUSMANE SONKO-MAME MBAYE NIANG : Dieguy Diop Fall salue la liberté de la Justice sénégalaise

Ouvert le 2 février, le verdict du procès pour diffamation opposant Ousmane Sonko, leader du parti d’opposition Pastef, au ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang a finalement tombé. Il a été condamné pour une peine de deux mois avec sursis pour diffamation.Le juge l’a relaxé pour les délits de faux et usage de faux, ainsi que d’injures publics. Le maire de Ziguinchor est condamné à payer 200 millions à Mame Mbaye Niang en guise de dommages et intérêts.