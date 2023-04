Procès Sonko-Mame Mbaye Niang, ce lundi : “Une provocation grave”, selon Me Larifou





Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang ont, donc, de nouveau rendez-vous devant le juge, ce lundi, à la Cour d’appel de Dakar. Un procès en appel express, un peu moins d’un mois avant le jugement en première instance, qui n’est pas du goût de ses avocats.



“Comment peut-on fixer une date d’audience mi-avril alors que notre client a jusqu’à la fin du mois pour faire appel ? s’exclame l’un d’eux, Me Saïd Larifou dans les colonnes de Jeune Afrique. Non seulement on l’a privé du procès en première instance mais on veut le priver cette fois du droit à interjeter appel ou non. Cela constituerait une provocation grave, qui ferait sans doute réagir les instances régionales et internationales défendant les droits humains et ceux de la défense”.





En effet, Ousmane Sonko disposait en principe d’un mois pour déposer un recours ou y renoncer. Soit jusqu’au 30 avril, au vu des dispositions du code de procédure pénale. Ainsi, la programmation de ce procès avant le délai imparti interroge ses avocats et ses partisans.





Pour rappel en première instance, le maire de Ziguinchor a été condamné à deux mois de prison avec sursis ainsi qu’à verser à Mame Mbaye Niang 200 millions de F CFA au titre des dommages et intérêts.