Procès vol de Range Rover : Wally Seck et Ibou Touré font faux bond à la Chambre criminelle

Rebondissement dans l’affaire de la Range Rover qui avait conduit à l’inculpation de Wally Seck, de son ami Baye Fall, de Massyla Niang et du footballeur Ibou Touré.



La Chambre criminelle a évoqué, hier, le dossier sans Wally Seck et de Ibou Touré, qui ont fait faux bond.



Conséquence : le juge a renvoyé le procès au 20 janvier prochain pour plaidoiries, rapporte Les Échos.



Waly Seck et Cie sont visés par les délits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif.