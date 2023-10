Processus électoral : F24 lance une concertation

La plateforme F24 a décidé d'agir, de sensibiliser ses membres sur le processus électoral. A cette effet, elle appelle ses différentes composantes à une concertation "dans ce contexte où le Président Macky Sall et son gouvernement sont obnubilés par la préservation de leurs privilèges-occupés donc à assurer la continuité et l'immobilisme-" souligne la plateforme dans un communiqué parvenu à Seneweb.















La plateforme précise qu'il "s'agit, dans le cadre de la poursuite du Dialogue du peuple, de mettre en place un dispositif fiable qui permettra de sécuriser le processus électoral et surtout de rendre possible une élection présidentielle inclusive et sincère, transparente et apaisée en 2024".