Processus électoral, inondations, Coalition en direction des locales : La conférence des leaders du Crd et la coalition Jotna avertissent

Les inondations dans plusieurs localités du pays, le suivi du processus électoral et la formation de coalitions politiques en direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 ont attiré l'attention de la Conférence des leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique (Crd) et de la Coalition Jotna.





Dans une note parvenue à Seneweb, les deux organisations expriment leur vive émotion devant "les difficultés inacceptables auxquelles les populations victimes ont été exposées par " une gouvernance populiste d’incompétence et de médiocrité".

Ainsi, elles expriment leur solidarité à toutes les victimes et exigent du gouvernement une prompte intervention pour les sortir des eaux.

Mieux, de rendre compte sur l’arrêt de recherche de solutions structurelles aux problèmes d’inondations récurrentes par l’abandon du plan décennal de lutte contre les inondations, et de l’inefficacité des milliards qui auraient pu être dépensés à ce titre.





Par rapport au suivi du processus électoral, elles rappellent "l’importance qu’il faut accorder au déroulement des opérations électorales, en particulier l’inscription des primo-votants sur les listes électorales et la fixation de la caution". Sur cette question, la Conférence des leaders exhorte le ministre de l’Intérieur à éviter d’imposer à la classe politique une caution censitaire qui ne permettrait qu’aux seuls riches de participer aux élections en y excluant les autres qui pourraient pourtant proposer de meilleurs projets et offres politiques ou citoyennes pour les populations".