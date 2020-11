Prochain gouvernement : Le coordonnateur de la coalition Macky-2012 vote pour le retour du poste du PM

Directeur de la Formation et de la Communication au ministère de l’Education nationale et Coordonnateur de la coalition Macky-2012, Mouhamadou Moustapha Diagne, est pour qu’on restaure le poste de Premier ministre.«Notre parti, Synergie républicaine, a fait une proposition au président de la République Macky Sall. Nous lui avons demandé de restaurer cette position de Premier ministre dans le prochain gouvernement, si c’est possible», a-t-il déclaré dans l’émission ‘’Jury du dimanche’’ (JDD) iRadio/iTv, ce dimanche 1er novembre.Il s’explique : «Parce qu’il (Macky Sall) a besoin de tampon, de quelqu’un qui puisse accueillir tous les mécontentements autour de sa personne. Il faudra retourner à l’Assemblée nationale, car depuis la suppression de ce poste, il a été beaucoup attaqué par tous les membres de l’opposition et non par les simples citoyens. Donc, il lui faut une carapace.»