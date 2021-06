Programmation budgétaire 2022-2024 : Macky table sur 6610 milliards d'investissements

Le dernier Conseil des ministres a adopté le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPPBEP) 2022-2024.Selon Libération, sur la période triennale, l’État va dégager une enveloppe de 6.610 milliards pour les investissements soit une hausse de 20%.Ces investissements sont répartis entre l’axe «transformation structurelle de l’économie et croissance» qui concentre plus de la moitié des investissements programmés sur la période avec 59% pour un montant de 3900 milliards FcfaIl y aussi l’axe 2 du «capital humain, protection sociale et développement durable», qui englobe 30% des investissements publics sur la période avec une enveloppe de 1983 milliards FcfaSans parler de l’axe 3 «gouvernement, institutions paix et sécurité» qui reçoit 11% des prévisions d’investissements représentant 277 milliards Fcfa.