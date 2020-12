Programme d’appui à l’entreprenariat (Pavie): Macky annonce 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects

Critiqué après la création, en novembre dernier, du conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (Cniej), en réponse à la montée du phénomène Barça wala Barzak, le président Macky Sall annonce cette fois-ci plusieurs milliers d’emplois. En effet, saluant les « acquis probants » de la Der qui, selon lui, « a pu soutenir 105 000 jeunes et femmes », le chef de l’Etat annonce le Programme d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie) qui sera logé à la Der et doté d’un financement de 74 milliards.







« Ces acquis probants (de la Der), financés par l’Etat sur un budget initial de 30 milliards de fcfa, nous ont valu la confiance des partenaires qui nous accompagnent désormais dans le cadre du Programme d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE), d’un montant de 74 milliards sur la période 2020-2022 », renseigne Macky Sall dans son message à la nation du 31 décembre 2020.





Le PAVIE, indique-t-il, permettra « de financer plus de 14 000 initiatives entrepreneuriales ; de générer ou consolider environ 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects ; et former plus de 27 000 entrepreneurs ».





15 nouveaux centres de formation professionnelle et technique





Les initiatives ne s’arrêteront pas là. En effet, d’autres mécanismes «sont aussi consacrés à l’entreprenariat, l’auto emploi et la formation ; comme le Fonds national de la Microfinance, le Programme Formation Ecole-Entreprise et les Centres de Formation professionnelle et technique, dont 15 nouveaux seront réceptionnés en 2021 », souligne Macky Sall.





Dans la même optique de soutenir l’employabilité des jeunes, le président de la République soutient que « l’intégralité des ressources tirées de la Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur sert à financer la filière de la formation professionnelle et de l’apprentissage aux métiers ».





Il avise également du démarrage en 2021 « des travaux de construction du 2e parc industriel de Diamniadio ». Sur 40 hectares, ce 2e parc, d’après le Macky Sall, « ouvre de nouvelles opportunités d’investissement et de création d’emplois directs et indirects ».