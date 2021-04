Programme d’urgence: Macky Sall décaisse 15 milliards pour l’emploi des jeunes

Macky décaisse 15 milliards pour l'emploi des jeunes

C’est ce jeudi 22 avril à Diamniadio que le Chef de l’Etat Macky Sall va présider le Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes. Ainsi, profitant du Conseil des ministres tenu ce mercredi 21 avril, il s’est exprimé sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures. Ce faisant, le Président de la République a souligné: «dans le contexte de la pandémie Covid-19, la nécessité de poursuivre sans relâche les efforts du Gouvernement pour soutenir les entreprises, préserver les emplois, développer les contrats de stages et les embauches dans plusieurs branches avec sa décision de doter la Convention nationale Etat-Employeurs, d’une enveloppe sans précédent de quinze (15) milliards de francs CFA contre un (01) milliard actuellement, dans le cadre du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes ».