Programme des 100 logements : Macky presse le gouvernement

Le président Macky Sall met la pression sur son gouvernement pour intensifier les actions visant à accélérer la mise en œuvre du programme d’érection de 100 000 logements.



Lors du Conseil des ministres d’hier, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en liaison avec La Secrétaire d’Etat au Logement, d’intensifier le processus de facilitation du financement des programmes de logements en accord avec les institutions financières.



Dans la foulée, le Président de la République a demandé, au Ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye de proposer, un programme de renforcement (revalorisation) des missions et fonctions de Délégué de quartier, au regard de la transformation notable de l’habitat et des établissements humains dans de nos différentes localités.



A propos du financement de la mise en œuvre optimale du programme zéro bidonville, le Chef de l’Etat demande au Ministre de l’urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, de poursuivre avec l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués, les avancées significatives notées avec l’intensification des actions de la Société d’Aménagement foncier et de le Restructuration urbaine (SAFRU) et du Fonds pour l’Habitat social (FHS) en vue de la réalisation du programme des 100.000 logements.