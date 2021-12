Programme Xeyu Ndaw yi : Session de formation des jeunes recrues du volet environnement à Kaolack

Dans le cadre du programme Xeyu Ndaw yi, un atelier de formation a été organisé au profit des jeunes recrutés dans le volet environnement. La cérémonie de lancement de cette session s’est tenue au conseil départemental de Kaolack en présence du gouverneur Alioune Badara Mbengue et du secrétaire général du ministère de l’Environnement Amadou Lamine Guissé.



La région de Kaolack a été choisie pour lancer cette séance de formation des jeunes bénéficiaires du programme Xeyu Ndaw yi. Le gouverneur Alioune Badara Mbengue qui a présidé la rencontre a souligné l’importance d’une telle activité et les efforts fournis par le gouvernement allant dans le sens d’accompagner les jeunes. Pour le nombre de bénéficiaires choisis, le gouverneur a déclaré que 10 000 jeunes sont recrutés dans le cadre de ce programme pour ce qui concerne le ministère de l’Environnement et du développement durable. Ainsi, l’objectif est de les imprégner sur le domaine de l’environnement mais aussi de leur faire savoir le mode de fonctionnement d’une administration ou d’un État.



Il a souligné que ces jeunes, au sortir de cette formation, seront des relais et des auxiliaires des agents de l’environnement et des eaux et forêts et ils pourront les aider dans l’exécution de leurs tâches. La formation qui va durer deux jours va aider les parties à une meilleure insertion à travers ce programme.



Ainsi, M. Mbengue a invité les jeunes à un engagement citoyen car selon lui, le président de la République compte beaucoup sur eux pour accélérer ce programme d’émergence dans le volet environnemental. Il a saisi l’occasion pour leur parler des défis qui se posent à Kaolack notamment la déforestation, l’avancée de la salinisation, des sols et des nappes d’eau entre autres. Il a informé que pour la région de Kaolack, 346 jeunes vont bénéficier de ce programme dont 112 pour le département.



Amadou Lamine Guissé, secrétaire général du ministère de l’Environnement et du développement durable a, quant à lui, exhorté les participants à travailler avec détermination pour accompagner les agents assermentés dans leurs fonctions.



Abdoulaye Diouf, porte-parole des jeunes s’engage à travailler de manière fidèle et loyale pour l’atteinte des objectifs fixés.