Programme Xeyyi Ndaw Ñi : 64 000 des 65 000 emplois déjà créés

Le programme Xeyyi Nda Ñi est près d’atteindre ses objectifs. Sur les 65 000 emplois directs attendus, 64 000 ont déjà été créés.



Ce chiffre, repris par L’AS, est dévoilé par le coordonnateur de la Cellule d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes (CAPEJ) du ministère de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi, Doudou Sankaré.



Ce dernier a fait cette révélation hier, jeudi, lors d’une rencontre internationale sur l’emploi des jeunes du continent organisée à Dakar et réunissant 200 participants issus d’une vingtaine de pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord.



Le programme Xeyyi Ndaw Ñi a été lancé en avril 2021. Il est financé à hauteur de 450 milliards de francs CFA.