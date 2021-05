Projet de redécoupage administratif : Les populations de Kounoune et de Keur Ndiaye Lo rouges de colère

Kounoune,Keur Ndiaye Lo sont en colère

Face au nouveau projet de découpage administratif, les populations de Kounoune et de Keur Ndiaye Lo sont rouges de colère. Selon iRadio, pour la communalisation de Kounoune et de Keur Ndiaye Lo, les populations ont manifesté hier, pour dire non une nouvelle fois à ce projet qui va détacher ces localités de Bambilor pour les rattacher à Sangalkam. Ces dernières ont barré la route des Niayes.





Pour Le secrétaire général du collectif pour la communalisation de Kounoune et de Keur Ndiaye Lo, Ibrahima Ndoye, ce n’est point un découpage mais «un braquage doublé d’une usurpation de territoire».