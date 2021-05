Projet de redécoupage de Dakar : «C’est une correction d’une injustice datant de 2011» (DG ANAT)

Une injustice de 2011 corrigée pour Sangalkam

Le projet de redécoupage de la région de Dakar continue d’alimenter les débats. Après une vague de contestations à Bambilor, Jaxaay et dans d’autres localités concernées, le directeur de l’Agence nationale pour l’aménagement du territoire (Anat) s’est livré à une séance d’explications, ce dimanche sur la Rts1 . Invité de l'émission «Point de Vue» animée par Oumar Gningue, Mamadou Djigo soutient que «le projet de redécoupage qui n’est pas encore acté, n’est qu’une correction d’une injustice datant de 2011».





«En 2011, il y avait à peu près 190 km2 qui avaient été délestés de Sangalkam qu’il faut regarder. 2011, ce n’est pas loin. Il y a eu mort d’homme ; les gens ont pleuré. Les hommes politiques sont allés là-bas en disant que cette injustice est aberrante, on va la corriger et le président de la République a tenu sa promesse. Vous savez, l'injustice n’est pas bonne. Je suis quelqu’un qui pense que l’injustice, qu’elle soit spatiale, sociale, culturelle ou environnementale, quand il y a la possibilité de la corriger, il faut la corriger. (…) Il y avait, certes, la promesse de Son Excellence Macky Sall, mais aussi il y a une correction», a soutenu le Dg de l’Anat sur la Rts1.









Mieux, poursuit-il, «c’est des centaines et des centaines de villages qui avaient été délestés de Sangalkam, à l’époque. Maintenant, l’Etat du Sénégal veut aller de l’avant. C’est un Etat qui ne veut pas avoir de communes non-viables, en réalité. L’Acte 3 de la décentralisation veut des communes viables, compétitives et porteuses de développement».





Sangalkam passe de 1 km2 à environ 57 km2…





Avec ce nouveau projet de découpage, la localité de Sangalkam va récupérer une cinquantaine de km2 perdue, explique l’expert en aménagement du territoire. Ainsi, explique Djigo, «Sangalkam aura une superficie d’à peu près 57 km2 qui va permettre à tous les villages polarisés de se retrouver autour de Sangalkam pour ce qui est du développement. C’est toujours loin des 190 km 2 d’antan. On ne peut pas avoir deux communes mitoyennes ; l’une fait 130 km 2 - la commune de Bambilor - et celle de Sangalkam 1 km2. Ce n’est pas raisonnable… d’autant plus qu’il y a une conurbation qui est en train d’être faite entre toutes ces localités. Sangalkam 57 km2 et Bambilor vers les 75 km2, soit 20 km2 de plus que Sangalkam».





Sangalkam victime d’un découpage à la «Gerrymandering»





Selon le directeur de l’Anat, Mamadou Djigo, Sangalkam, qui avait à sa tête l’actuel ministre Oumar Guèye, avait été victime de découpage à la «Gerrymandering». «Il y a une promesse électorale qui avait été faite. En 2011, il y avait un découpage que je qualifie de "Gerrymandering". Nous, en aménagement du territoire, nous avons repris ce terme. Quand quelqu’un fait un découpage politique, on le qualifie de "Gerrymander". A l’époque, on ne pouvait pas ne pas dire que ce qui s’était passé en 2011, s’était purement et simplement du Gerrymandering», souligne-t-il apportant la réplique à ceux qui accusent le maire de Sangalkam.





Rappelant l’histoire récente de Sangalkam, il raconte : «La communauté rurale, à l’époque, avait une superficie d’un peu plus de 190 km2 et il y avait M. Oumar Guèye, l’actuel Ministre des Collectivités territoriales, qui était le président du Conseil rural. Comme il n’était pas du même bord politique que l’ancien président de la République (Abdoulaye Wade, Ndlr), ce qui s’est passé, c’est que la communauté rurale de Sangalkam avait subi la délégation spéciale .