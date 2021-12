Projet pour Ziguinchor : “Je veux 100 000 Casaçais qui acceptent de donner 50 000 F “ (Sonko)

Sonko veut des volontaires casacais qui vont débourser 50mille chacun pour l'économie de la Casamance

Ousmane Sonko a présenté son programme ''Burok'' (le travail) à Ziguinchor, pour développer la commune. Ce programme, dit-il, est estimé à 80 milliards F Cfa.





Le volet Economie sociale et solidaire qui, selon Ousmane Sonko, est le plus important, est estimé à cinq milliards de nos francs. Et pour financer cette partie du programme, il compte sur 100 000 Casaçais, qui acceptent chacun de débourser 50 000 F Cfa.





La réduction du train de vie de la municipalité, l’instauration d’une refonte fiscale qui permettra de générer des revenus sont, entre autres, des mesures pour obtenir le financement.





Toujours sur ce volet, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la mairie de Ziguinchor compte développer l’agriculture de la localité par la transformation.