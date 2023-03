Projets de Promovilles à Sédhiou : “Voilà ce que nous faisons quand je parle du temps de l’action et non de la parole” (Macky Sall)

Le Président de la République procède, ce jeudi, au lancement des travaux de la rive gauche du Pakao, réalisés par le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) dans la commune de Goudomp. Les travaux prévus, comprennent la réalisation de 4 axes de voiries pour un linéaire global de 5, 264 Km et un coût estimatif de 3,158 milliards FCFA. Ils prendront également en charge le drainage des eaux pluviales avec des ouvrages adaptés.



Occasion pour Macky Sall de prononcer un discours dans lequel, il se pose en homme d’action et non de parole. “Voilà ce que nous faisons quand je parle du temps de l’action et non de la parole, a-t-il affirmé devant une foule nombreuse qui l’a accueilli tout au long de son trajet. Voilà ce que nous faisons quand je parle du développement inclusif, dans la justice sociale et l’équité territoriale : le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous”.



Visiblement en verve, le chef de l'État a sommé les différents intervenants de ces projets à oeuvrer pour livrer les infrastructures dans les délais prévus :