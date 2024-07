PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT : TOURNÉE DE SENSIBILISATION À DIOURBEL

Pour la promotion de la santé de la mère et de l’enfant , la Direction de la Santé de la mère et de l'enfant ( DSME), en collaboration avec l’Association des journalistes en santé population et développement (AJSPD ) a initié une caravane médicale du 3 au 5 juillet à Diourbel. L’objectif de cette mobilisation était de sensibiliser davantage lesdits acteurs autour de la santé de la mère et de l’enfant.





Secrétaire général de l'Association des journalistes en santé population et développement (AJSPD), Viviane Diatta, a souligné que cette collaboration avec la direction de la Santé de la mère de l'enfant a permis de dérouler cette caravane en vue d’appuyer la circonscription médicale de Diourbel par rapport à la sensibilisation sur la santé de la mère et l’enfant. « Nous avons une région problématique. Il y actuellement 200 décès pour 100 mille naissances . Nous voulons accélérer la lutte pour arriver à 75 décès pour 100 mille naissances et pour atteindre cet objectif la circonscription médicale a besoin de l'appui des journalistes en tant que qu’acteurs de développement et c'est à nous d'appuyer pour que ce défi soit relevé », a déclaré Dr Mamadou Dieng, directeur de la Santé de Diourbel.





Revenant sur le choix de cette région, il explique que le taux de mortalité y est très élevé. Poursuivant, ce dernier note que « la santé de la mère et de l'enfant est au cœur de nos préoccupations ».