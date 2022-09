Promotion et développement de l'économie sociale et solidaire : Les engagements de Barthélémy Dias

Promotion et développement de l'économie sociale et solidaire : Les engagements de Barthélemy Dias

Pour asseoir des stratégies et promouvoir le secteur de l'économie sociale et solidaire, l'État du Sénégal accompagne la ville de Dakar pour l'organisation du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Le comité de pilotage dudit forum a été installé ce jeudi.





D'ailleurs, la loi d'orientation qui donne de nouvelles compétences aux collectivités territoriales dans le développement économique en matière de promotion et de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire a été votée.





Selon le maire de Dakar Barthélémy Dias, "cet encadrement juridique vient à son heure, car dans le domaine de la réglementation, les maires et élus locaux ont souvent tendance à ne regarder que le Code des collectivités territoriales avec les compétences dites transférées."





Pour lui, la maire de Dakar et le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire ont quelque part la même cible, à savoir les jeunes opérateurs économiques ou les jeunes à la recherche d'emploi, mais aussi les femmes. C'est pourquoi, dit le maire, "il est normal que nous puissions fédérer nos actions et opérer une synergie dans la recherche de solutions communes afin de satisfaire la forte demande des acteurs de l'économie sociale et solidaire à tous les niveaux".





Les engagements de la mairie de Dakar dans le domaine de la promotion et du développement du secteur de l'économie sociale et solidaire se traduisent par la formation et la sensibilisation à l'entrepreneuriat, la mise en place d'un fonds de crédit afin d'en faciliter l'accès aux acteurs de l'économe sociale et solidaire, et l'appui aux stratégies d'insertion économique. S'y ajoutent l'accompagnement des femmes et des jeunes pour une meilleure gestion de leurs activités, la création d'activités permanentes de mobilisation de milliers de jeunes volontaires dans divers secteurs à travers les subventions accordées aux ASC.