Promovilles : 42 000 emplois créés en 7 ans

Samba Ndiobène Ka a profité du vote du budget de son Ministère pour faire le bilan des programmes pilotés. Pour ce qui concerne Promovilles, le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité territoriale affirme que 267 milliards ont été mobilisés par ce programme depuis sa mise en place en 2015. Il évoque ainsi la réalisation de 166 km de voiries neuves, assainies et éclairées dans bon nombre de collectivités du pays. Chiffres à l’appui, il informe que 42000 emplois ont été créés depuis en sept ans.