Promulgation décret portant état de catastrophe sanitaire : Aymirou Gningue assène ses vérités

Le député de la mouvance présidentielle, Aymirou Gningue, se dit surpris par le débat sur la promulgation de la loi portant sur la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Dans une note, le député du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a exprimé toute sa désolation«Je suis surpris d'entendre des hommes de droit s'aventurer dans des domaines relevant de la loi et des règlements, sans prendre le soin de vérifier leurs propos, souvent servis sur un ton péremptoire», dit-il.Selon le parlementaire, la loi 2021-18 a été promulguée le 19 janvier et publiée dans le «Journal officiel» n°7393 avec un récépissé de dépôt établi en bonne et due forme.À sa connaissance, poursuit-il, le décret d'application 2021-65 modifiant le décret 69-667 ainsi que le décret 2021-66 proclamant l'Etat de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès ont été pris par le chef de l'Etat, le président Macky Sall, et à bonne date.Pour finir, il martèle : «Il faut clore ce débat inutile et laisser le gouvernement se concentrer sur la protection des populations et la continuité du service public.»