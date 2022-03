Propos polémiques de Lamine Sall : Mame Matar Gueye confirme les excuses de l’imam et appelle à la paix

Mame Mactar Gueye Jamra

Après la colère noire de la communauté catholique du Sénégal, suite aux propos jugés déplacés de l’imam Lamine Sall sur la chaîne de télévision Walfadjri, Mame Matar Gueye de Jamra lance un appel au retour à la paix et à la solidarité qui selon lui ont toujours existé entre musulmans et chrétiens au Sénégal.





Toutefois, il reconnaît l’erreur qu'a commise Lamine Sall et avance que ce dernier a même présenté des excuses à la communauté chrétienne.