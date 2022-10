Proposition de loi de Mimi contre le népotisme : “Dépourvue de sens et inopportune”, tranche un membre de la coalition YAW

Me Abdoulaye Tine sur la proposition de Mimi Touré

Pendant que Mame Diarra Fam, membre du groupe parlementaire Wallu, s’acharne sur Mimi Touré en lui rappelant qu'elle avait envoyé en prison son leader Karim Wade, Me Abdoulaye Tine de la coalition Yewwi Askan Yi estime, quant à lui, que la proposition de loi de Mimi Touré est inopportune et déraisonnable.





“La loi qu’Aminata Touré veut faire passer à l’Assemblée Nationale est dépourvue de sens et de fondement juridique”, indique-t-il. Après lecture du document, Me Abdoulaye Tine estime que le projet est “inopportun dans la mesure où on n’a pas besoin d’une nouvelle loi pour réprimer les prises illégales d’intérêt ou toute autre forme de favoritisme, de trafic d’influence, etc”. «Dans l’arsenal législatif du droit pénal sénégalais, des affaires ou du droit pénal général, on a ces dispositions. On n’a pas besoin de créer de nouvelles lois pour cela», analyse l’avocat inscrit au barreau de Paris.