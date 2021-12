Protection de l’Etat : Macky lance un message fort aux agents publics

Le président de la République estime que l’Etat doit être protégé par les agents qui sont au service de l’Etat car, il demeure leur seul rempart. « Au regard des évolutions sociales et des défiances de toutes natures, l’Etat demeure, en dernier ressort, notre seul rempart. Nous devons protéger l’Etat en étant au service de l’Etat. C’est dire que servir l’Etat, c’est être au service de la société, du pays et de la nation. C’est bien-sûr un sacerdoce mais également une chance particulière et un honneur exceptionnel. C’est une cause noble qui appelle l’exemplarité dans les actes et discours de tous les jours », a souligné le Président Macky Sall devant les membres du gouvernement. Il s’exprimait en marge de la cérémonie officielle de remise du certificat ISO 9001 version 2015 décernée à la Direction des Moyens Généraux (DMG) de la Présidence de la République qui s’est tenue, ce mercredi 15 décembre 2021, au Palais de la République.



Et d’ajouter : « Alors, en tant qu’agent public, en tant que citoyen, il est urgent de raffermir cette posture républicaine en protégeant en permanence l'État par notre loyauté, notre intégrité et l’ancrage à tous les niveaux du sens de l’Etat et d’un esprit public constructif de performance ».