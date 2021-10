Protection des consommateurs et des prix: Macky demande l’application sans délai de la loi

Le renforcement de la protection des consommateurs et de la veille sur la stabilité des prix a été aussi au menu lors du Conseil des ministres de ce mercredi 20 octobre. A ce sujet, informe le communiqué, «le Chef de l’Etat rappelle que la loi 2021-25 du 25 avril 2021 sur les prix et la protection des consommateurs, est une réforme majeure, en vue d’assurer la régulation optimale des prix, une concurrence saine entre acteurs et la protection durable du consommateur».











A ce propos, Macky Sall a demandé, au Ministre en charge du Commerce, «de prendre toutes les mesures nécessaires pour une application intégrale et sans délai de cette loi, dont les impacts économiques et sociaux, contribueront à l’amélioration significative des pratiques commerciales, du pouvoir d’achat des ménages et de la qualité de la consommation».