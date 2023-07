PS: le maire de Grand Dakar annonce sa candidature à la Présidentielle





Le maire de Grand-Dakar Jean-Baptiste Diouf, membre du Parti Socialiste (PS) a annoncé sa candidature à l'élection Présidentielle de 2024.

A cette occasion, le maire de ladite commune « remercie chaleureusement les populations de Dakar et particulièrement celles de Grand Dakar pour leur remarquable mobilisation en faveur de sa candidature à la présidence de la République du Sénégal ».