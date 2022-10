PS : Serigne Mbaye Thiam lorgne le fauteuil d’Aminata Mbengue Ndiaye malade…

Au Parti socialiste, l’on ne parle plus le même langage. C’est un secret de polichinelle. Alors que sa reconduction au sein du gouvernement continue de susciter une vive polémique au sein des verts de Colobane, Serigne Mbaye Thiam, parce que c’est de lui qu’il s’agit, fait encore parler de lui.





En effet, profitant d’un meeting, ce dimanche, dans son fief de Keur Madiabel (département de Nioro), l’actuel ministre de l’Eau et de l’Assainissement a annoncé sa candidature pour la succession du défunt patron du Ps, Ousmane Tanor Dieng.





«Je me lance», a-t-il notamment déclaré, galvanisé par une immense foule acquise à sa cause. Ainsi donc, écrit le journal «Bés Bi», le secrétaire national aux élections du Ps a pris date pour le prochain Congrès du Parti socialiste.





Mais sa sortie a fait grincer des dents. Et c’est le teigneux Abdoulaye Gallo Diao, membre du Bureau politique, qui est le premier à réagir en qualifiant Serigne Mbaye Thiam d’«indigne et (de) malhonnête». Car, d’après lui, «en déclarant qu'il se lance d'emblée pour la succession de notre défunt secrétaire général au poste de secrétaire général élu du Ps, notre camarade Serigne Mbaye Thiam vient, dans le contexte politique actuel interne au Parti socialiste, de poser un acte de haute trahison envers notre secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye. Malade, hospitalisée et en convalescence, la SG du Ps ne mérite pas ce coup de poignard dans le dos venant d’un camarade de parti qui a tout obtenu du Ps, sans rien donner en retour».





Selon des informations, d’autres responsables, à l’image d’Aly Mané, n’ont pas apprécié l’attitude de Serigne Mbaye Thiam, dont la nomination dans le nouveau gouvernement d’Amadou Ba a fini de créer des vagues de frustrations dans les rangs du Ps.





Il nous revient des mêmes sources qu’à partir de ce moment, Serigne Mbaye Thiam n’est pas légitime pour diriger le secrétariat national aux élections du Ps. «Il est clair et évident qu'au regard du mode d'organisation et de fonctionnement du Parti socialiste et en vertu de ses dispositions statutaires et réglementaires, notre camarade Serigne Mbaye Thiam se trouve être dans l'obligation de démissionner de ses fonctions de secrétaire national chargé des élections du Ps, de président de la commission électorale nationale et de co-président de la commission de vente des cartes et de supervision des renouvellements des instances de notre parti», a notamment indiqué le secrétaire national adjoint chargé des Tic.