Publication de livres-programmes de candidats à la Présidentielle-2024 : Une stratégie pertinente, selon Aly Fary Ndiaye

Publication de livres-programmes de candidats à la Présidentielle-2024

La publication de livres-programmes de certains candidats à la Présidentielle de 2024 est une stratégie pertinente, selon le spécialiste en science politique Aly Fary Ndiaye.





Sur iRadio, il soutient que cette méthode doit être encouragée, surtout dans un pays où le taux d’alphabétisation est bas.





Il s’explique sur iRadio : «La pertinence de publier son programme, c’est que cela permet aux Sénégalais de comprendre la pensée de l’individu, les orientations et sa vision. Et demain, voir les conditions d’adéquation entre ce qui est déclaré et la réalité», précise-t-il.





Pour lui, c’est une démarche à suivre et à perpétuer. «Les hommes politiques doivent s’inspirer de cela. Parce que si on n’a pas cela, l’engagement et les convictions et les choix vont se faire uniquement sur la base de ce qu’on appelle sur le fait qu’on aime l’individu, le fait qu’il soit de notre sang, de notre culture, de notre religion ou de notre communauté, alors que véritablement, là où il veut conduite le pays doit être connu de tous», renchérit-il.